В Таджикистане открыли мемориальную доску эвакуационному госпиталю

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане торжественно открыли мемориальную доску в память об эвакуационном госпитале, работавшему в городе Турсунзаде в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). В Таджикистан привозили бойцов и командиров Красной Армии для лечения тяжелых ранений и восстановления после них, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Торжественная церемония открытия мемориальной доски прошла 13 сентября в городе Турсунзаде. Госпиталь был рассчитан на 500 койко-мест, более 80% раненых возвращались после лечения в строй, остальные на месте осваивали гражданские специальности и уходили в запас на различные производства. Это последний госпиталь, который не был отмечен мемориальной табличкой, действовавший в южной части республики, и теперь историческая справедливость восстановлена.

На церемонии открытия присутствовали представители 201 военной базы и министерства обороны Республики Таджикистан, администрация города, а также представители Россотрудничества и совета ветеранов Таджикистана. От командования 201 военной базы были вручены подарки администрации города для музея ВОВ, который сегодня находится на месте госпиталя, и сказаны слова благодарности за то, что великое прошлое наших народов здесь не забывается. После торжественного митинга все присутствующие возложили цветы к мемориальной доске, и состоялась минута молчания.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.