В аэропорту Астаны проводят антитеррористические учения

CA-NEWS (KZ) - Пассажиров столичного аэропорта Нурсултан Назарбаев предупреждают об антитеррористических учениях, которые проводятся утром пятницы, сообщает пресс-служба столичного департамента внутренних дел.

Плановое антитеррористическое учение проводится с девяти часов утра и до часу дня столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом во взаимодействии со службами международного аэропорта Нурсултан Назарбаев и АО «Air Astana», говорится в сообщении.

Целью мероприятия стало совершенствование межведомственного взаимодействия и практическая отработка совместных действий служб аэропорта, сил и средств штаба по экстренному реагированию на террористические проявления на объектах транспорта.

По данным ведомства, учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности.

В период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. В этой связи граждан призывают с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов, подчеркивает пресс-служба.