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  14 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии проходит внеочередное заседание правительства по обсуждению проекта бюджета на 2019 год

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 14 сентября проходит внеочередное заседание правительства, на котором будет обсужден проект бюджета 2019 года. Проект бюджета должны были рассмотреть на заседании правительства 5 сентября, сообщает Montsame.

«В следующем году мы планируем вести политику поддержки и создания пространства для развития налогоплательщиков, улучшения инфраструктуры регистрации и таким путем увеличить размер выплачиваемых налогов, планирования реальных доходов бюджета, реализации мер по поддержке увеличения налога», - отметил министр финансов страны Ч. Хурэлбаатар.

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