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  14 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане ощущалось землетрясение силой 2 балла

CA-NEWS (UZ) - Накануне, в ночь с 13 на 14 сентября, в 02:31 по ташкентскому времени, в городах Узбекистана ощутили подземные толчки. Эпицентр землетрясения находился на территории Афганистана, сообщили в пресс-службе МЧС.

Координаты: 37,27 градуса северной широты, 70,75 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5.1 Глубина h=100 км. Расстояние от Ташкента 463 км в восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Термез: 2 балла, Фергана: 2 балла, Гулистан: 2 балла.

В других регионах республики землетрясение не ощущалось.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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