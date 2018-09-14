Назарбаев рассказал о переговорах с Эрдоганом в Анкаре

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о переговорах с президентом Турции Реджепом Эрдоганом на брифинге для СМИ, сообщает пресс-служба Акорды.

Назарбаев поблагодарил Реджепа Эрдогана за оказанное гостеприимство, а также поздравил с победой на прошедших президентских выборах.

Глава государства подчеркнул стратегический характер отношений между Казахстаном и Турцией. «Наши взаимоотношения, основанные на общей истории и духовных ценностях, стремительно развиваются и укрепляются по всем направлениям», - сказал президент Казахстана.

«Сегодня у нас с президентом Турции состоялись содержательные и результативные переговоры. Эта встреча позволила нам обменяться мнениями по актуальным вопросам. В целом, хочу отметить, что Астана и Анкара всегда открыто обсуждают региональные и международные проблемы, по которым наши позиции схожи», - сказал глава государства.

Президент Казахстана также выразил уверенность в том, что прошедшее Третье заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией придаст дополнительный импульс двусторонним отношениям.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул заинтересованность обеих стран в дальнейшем укреплении и углублении политического диалога и дружбы между братскими народами.

Кроме того, глава государства остановился на вопросах торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

«Сейчас в нашей стране действует более 1800 предприятий с участием турецкого капитала. Объем товарооборота между странами в прошлом году составил почти $2 млрд. Мы договорились, что в будущем этот показатель достигнет $5 млрд», - сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил промежуточные итоги осуществления совместной программы «Новая синергия» и остановился на результатах переговоров с «капитанами турецкого бизнеса». «В целом, по итогам визита были подписаны соглашения по коммерческим проектам на сумму около $2 млрд. В ближайшее время нам необходимо приложить усилия для реализации достигнутых сегодня договоренностей», - подчеркнул глава государства.

Президент Казахстана также призвал турецких инвесторов активно принять участие в развитии транспортно-логистического хаба, функционирующего на базе портов Актау и Курык.

«Сегодня в ходе переговоров мы обсудили наше сотрудничество в транзитно-транспортной, нефтегазовой, военно-технической, сельскохозяйственной, туристической, культурной, образовательной, научной и технологической отраслях. Мы договорились усилить наше взаимодействие по этим направлениям», - заключил Назарбаев.

В свою очередь, Эрдоган выразил благодарность Главе государства за официальный визит и высоко оценил итоги проведенных встреч.

Президент Турции рассказал о ключевых результатах переговоров по вопросам расширения торгово-экономических связей, углубления сотрудничества в образовательной и культурной сферах, отметив их позитивную динамику.