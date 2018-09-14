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  14 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия поделится с КНДР опытом по развитию баскетбола

CA-NEWS (MNG) - Делегаты во главе с депутатом С. Эрдэнэ посетили с рабочим визитом Пхеньян с 8 по 11 сентября по приглашению трудовой партии Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), сообщает Montsame.

Делегаты провели официальную встречу с председателем президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом и заместителем председателя трудовой партии Пак Тэ Соном, на которой ключевой темой обмена мнениями стали вопросы, касающиеся расширения дружественных связей и сотрудничества.

В ходе визита был подписан меморандум о сотрудничестве в области развития и обмена опытом в области баскетбола. Со стороны КНДР меморандум подписал министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, который является президентом национальной Федерации баскетбола.

Делегаты приняли участие в официальных торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию образования КНДР, а также посетили посольство Монголии в КНДР, другие государственные административные организации и памятные места, связанные с историей двух народов.

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