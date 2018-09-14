Лидера ОПГ Адыл Кытая приговорили к 20 годам колонии в Алматы

CA-NEWS (KZ) - 20 лет лишения свободы назначили лидеру ОПГ Адыл Кытая Адилжану Зайнаудину, передает Tengrinews.kz. Приговор вынесли 13 сентября в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы.

Также у него конфисковали автомобили представительского класса. Среди конфискованных автомобилей: Mercedes Benz, Lexus LX 570 (2014 года выпуска), Mercedes Benz S 550 (2007 года), Lamborghini Gallardo, Maybach (2006 года), Land Rover (2011 года), Mercedes Benz ML 350 (2001 года).

На скамье подсудимых 12 человек: лидер ОПГ Зайнаудин Адилжан Аруп, двое его сыновей: Арупов Бахтишат Адилжанулы и Зайнаудин Мехришат Адилжанулы, а также другие: Абдрахманов Канат, Байгабатов Даулет, Байсалбаев Бакытжан, Джалалов Саид, Кабиров Имаржан, Яхьяров Амирдин, Кененбаев Толенди, Худавадиев Шухрат и Сиханов Нурмахамет.

Арупов Бахтишат осужден на 6 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Бакытжану Байсалбаеву назначили наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Мехришат Зайнаудин приговорен к году, двум месяцам и 18 дням ограничения свободы. Его освободили в зале суда. Имаржан Кабиров осужден на 8 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности. Ранее судимым Саиду Джалалову, Даулету Байгабатову и Толенди Кененбаеву назначили 4,5, 3,5 и 5,5 лет лишения свободы. Нурмухамет Сейханов осужден на 8 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности. Шухрат Худавадиев, Канат Абдрахманов, Амирдин Яхьяров осуждены на 4 года лишения свободы. Ранее на прениях адвокаты и подсудимые выступили в суде, попросив назначить более мягкое наказание.

Суд также конфисковал деньги у Зайнаудина: $16,3 тыс., 1 млн тенге ($2,6 тыс.), которые были изъяты в ходе обыска по месту жительства.

Остальное имущество, изъятое у семьи Зайнаудина, а именно: дома, земельные участки, ювелирные изделия, драгоценные часы, телефоны, возвращаются семье Зайнаудина, так как не доказано, что все это имущество было добыто преступным путем.

Каждый подсудимый по приговору суда должен возместить в пользу государства по 168 тысяч тенге ($500) процессуальных издержек, а якобы Адильжан Зайнаудин - 1,5 миллиона тенге ($4 тыс.).

По данным следствия, организованная преступная группа была создана Адилжаном Зайнаудином в период с 2006 по 2017 год. Вину не признали Адилжан Зайнаудин и его двое сыновей, которые отказались давать показания суду. Остальные подсудимые признали вину полностью, а Байсалбаев - частично.

В ночь с 29 на 30 мая в Алматы Комитетом национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел Республики Казахстан проведена спецоперация по пресечению деятельности организованного преступного сообщества, занимающегося вымогательством денежных средств с предпринимателей, организацией каналов контрабанды через государственную границу РК с КНР и другими общеуголовными преступлениями, включая похищение людей и заказные убийства.