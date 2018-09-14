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  14 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Часть территории ботанического сада в Ашхабаде будет застроена

CA-NEWS (TM) - Вот уже более полугода столичный ботанический сад закрыт для посещений. Работники, находящиеся по ту сторону высокого забора, сказали источникам издания «Альтерантивные новости Туркменистана», что сад «уже не откроется», однако причину назвать затруднились.

По информации источника, близкого к хякимлику Ашхабада, часть территории ботанического сада, в частности, южная его площадь, выходящая на улицу Гёроглы, будет отдана под проект 16-й очереди застройки города. Судьба северной части пока не решена, но источник считает, что и ее ожидает снос.

«Посудите сами, план уже утвержден: здесь будут возведены квартирные дома, коттеджный массив, школы, сады, торговые центры, залы для проведения торжеств и другие объекты. Строительные работы уже ведутся вдоль проспекта Махтумкули – там будет лишь часть объектов 16-й очереди застройки, а для остальных сооружений места больше нет», - утверждает источник.

О планах застройки улицы Гёроглы сообщают и официальные СМИ. Еще в ноябре прошлого года президенту был продемонстрирован проект, включающий в себя застройку этой улицы.

«Увы, одно из излюбленных мест проведения досуга ашхабадцев старшего поколения, видимо, канет в лету», - сообщил редакции житель столицы.

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