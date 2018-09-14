МВФ рассматривает возможности запуска новой программы поддержки Таджикистану

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистан для обсуждения новой программы помощи «Расширенный кредитный механизм» (ECF) прибыла делегация фонда под руководством главы миссии МВФ по Таджикистану Паджама Ханделвал, сообщает Авеста.

Представители фонда обсудили вопросы, связанные с открытием новой программы, с первым заместителем председателя НБТ Джамолиддином Нуралиевым.

Замглавы таджикского регулятора проинформировал гостей о развитии и перспективах макроэкономических показателей страны, о развитии монетарного, финансового и реальных секторов.

Он обратил внимание представителей Фонда на перспективы денежных переводов, налаживание финансово-торговых отношений с Турцией и Узбекистаном на качественно новом уровне, реализацию Рогунского проекта и связанные с ним соглашения, потребности во внешнем финансировании в ближайшие годы (2019-2021 годы).

Также Нуралиев проинформировал о планах размещения очередных партий евробондов на международные рынки.

Ожидается, что представители МВФ в ходе своего визита встретятся с руководством других соответствующих министерств и ведомств республики для изучения программ экономических реформ.

Паджама Ханделвал отметила, что миссия приложит усилия для расширения сотрудничества и осуществления новой программы помощи стране.