В Швейцарии прошла международная конференция монголоведения

CA-NEWS (MNG) - При поддержке министерства иностранных дел Монголии 11-13 сентября в швейцарском городе Берн прошла международная конференция монголоведения на тему «Mobility and immobility in Mongolian societies», сообщает Montsame.

Главным организатором мероприятия является кафедра монголоведения Бернского университета. На открытии конференции выступил чрезвычайный и полномочный посол Монголии в Швейцарской Конфедерации Л.Пурэвсурэн с речью, где отметилось о государственной политике Монголии в области монголоведения и реализуемых мероприятиях по развитию научных исследований.

В конференции приняли участие монголоведы из Швейцарии, Германии, России, Великобритании, Франции, Польши и Чехии. Также на конференции некоторые ученые представили Общество научных исследований имени Макса Планка. Участники выступили с докладами на тему исторических движений и оседлости в истории Монголии и перспективах развития нашей страны.