Facebook начала проверять фото и видео на достоверность

CA-NEWS (CA) - Социальная сеть Facebook начала проверять достоверность информации на фото и видео. Об этом сообщила в корпоративном блоге компании менеджер по продукции Антония Вудфорд.

​«Сегодня мы расширяем проверку фактов для фотографий и видео для всех наших 27 партнеров в 17 странах по всему миру. Это поможет нам быстрее выявить и принять меры против большего количества дезинформации», - рассказала она.

Все сомнительные публикации будут помечены, отмечает компания.

Кампания создала самообучающуюся модель, которая использует различные сигналы вовлеченности для выявления потенциально ложного контента. Например, обратную связь от пользователей Facebook.