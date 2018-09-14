Facebook начала проверять фото и видео на достоверность
- Азия и мир, новости компаний
- 11:44, 14 сентября 2018
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CA-NEWS (CA) - Социальная сеть Facebook начала проверять достоверность информации на фото и видео. Об этом сообщила в корпоративном блоге компании менеджер по продукции Антония Вудфорд.
«Сегодня мы расширяем проверку фактов для фотографий и видео для всех наших 27 партнеров в 17 странах по всему миру. Это поможет нам быстрее выявить и принять меры против большего количества дезинформации», - рассказала она.
Все сомнительные публикации будут помечены, отмечает компания.
Кампания создала самообучающуюся модель, которая использует различные сигналы вовлеченности для выявления потенциально ложного контента. Например, обратную связь от пользователей Facebook.
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