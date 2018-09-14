РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Facebook начала проверять фото и видео на достоверность

CA-NEWS (CA) - Социальная сеть Facebook начала проверять достоверность информации на фото и видео. Об этом сообщила в корпоративном блоге компании менеджер по продукции Антония Вудфорд.

​«Сегодня мы расширяем проверку фактов для фотографий и видео для всех наших 27 партнеров в 17 странах по всему миру. Это поможет нам быстрее выявить и принять меры против большего количества дезинформации», - рассказала она.

Все сомнительные публикации будут помечены, отмечает компания.

Кампания создала самообучающуюся модель, которая использует различные сигналы вовлеченности для выявления потенциально ложного контента. Например, обратную связь от пользователей Facebook.

print
  • В «Жилстройсбербанке» рассказали об условиях получения льготного кредита военными Казахстана
  • Лидеры России, Японии и Монголии посетили финал турнира по дзюдо во Владивостоке
  • Лукашенко возложил цветы к памятнику Каримову
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×