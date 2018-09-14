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  14 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон открыл в Хороге Университет Центральной Азии

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана 14 сентября в Хороге открыл Университет Центральной Азии, построенный Фондом Ага Хана, сообщает «Азия-Плюс».

По плану, УЦА будет возведен на территории 80 гектаров в три этапа. 14 сентября президент открыл два здания вуза, построенные на площади 15 гектаров.

Первый этап строительства кампуса УЦА в Хороге, на который было выделено около $100 млн., было завершено в октябре прошлого года и включает в себя трехэтажное здание общей площадью 15 га с учебными помещениями, библиотекой, лабораторией, классными и компьютерными комнатами, столовой, административными и жилыми помещениями для преподавателей и студентов и т.д.

Возведенный в Хороге кампус должен был заработать еще в начале прошлого учебного года. Ранее глава Организации Ага Хана по развитию в Таджикистане Али Акбар Песнани заявил в интервью, что вуз должен был заработать 4 сентября 2017 года.

Однако официальное открытие учебного заведения, которое планировалось при участии Его Величества Принца Ага Хана IV и президента Таджикистана Эмомали Рахмона, было отложено на 2018 год.

Сегодня в УЦА в Хороге обучаются 150 студентов из Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Афганистана и Пакистана. Обучение в вузе проводятся на английском языке. Студенты УЦА обучаются по двум специализациям - «экономика» и «наука о земле и окружающей среде».

Университет Центральной Азии – один университет, включающий три кампуса: в Нарыне (Кыргызстан, открыт 19 октября 2016 года), Хороге (Таджикистан, открыт в этом году), Текели (Казахстан, откроется в 2019 году).

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