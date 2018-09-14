В Таджикистане отложен судебный процесс сына экс-чиновника, обвиняемого в убийстве бывшей жены

CA-NEWS (TJ) - Судебный процесс по делу об убийстве Мохиры Ятимовой отложен из-за отсутствия адвоката подсудимого Бободжона Ширинзода. Убийство женщины произошло вечером 6 июня в доме ее бывшего мужа, сына бывшего высокопоставленного чиновника, сообщает Радио Озоди.

13 сентября началось первое судебное заседание по делу о самом громком убийстве последних месяцев. Обвиняемый Бободжон Ширинзода выглядел довольно спокойным и поздоровался с присутствующими в зале горсуда Душанбе родными и многочисленными родственниками.

Однако, судебный процесс сразу же был отложен до 18 сентября – судья Тохир Мусобекзода сообщил, что Сухроб Юнусов, адвокат Бободжона Ширинзода не может присутствовать на процессе из-за семейных проблем.

В конце августа столичная прокуратура завершила расследование данного дела и направила его в суд. Дело было расследовано по ст 104 ч.2 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК РТ. Обвиняемому грозит от 15 до 25 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Ахлиддин Ятимов - отец Мохиры Ятимовой сказал, что он не стал нанимать адвоката, так как верит в торжество справедливости. По его словам, расследование было проведено сотрудниками прокуратуры в рамках закона. «Что произошло в момент убийства моей дочери в доме ее бывшего мужа, снято камерами видеонаблюдения. Это видео приобщено к уголовному делу. Я не сомневаюсь, что суд примет справедливое решение», - сказал он.

Напомним, убийство произошло вечером 6 июня на территории столичного района Сино. В МВД РТ тогда сообщили, что 33-летняя Мохира Ятимова была доставлена с колото-резанными ранами в 22.40 в городскую больницу, но от полученных ран скончалась. По подозрению в убийстве в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали ее бывшего мужа Бободжона Ширинова. Как стало известно, во время ссоры экс-супруг нанес ей 13 ударов ножом на глазах детей и скрылся.

Бободжон Ширинов – сын генерала Раджабали Ширинова, бывшего замдиректора агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана. Своего поста генерал Ширинов лишился зимой 2015 года после того, как президент Эмомали Рахмон во время заседания Совета безопасности страны раскритиковал деятельность антикоррупционного ведомства. До назначения на должность заместителя главы Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Раджабали Ширинов долгие годы возглавлял Налоговый комитет Таджикистана.