Министр образования Узбекистана прокомментировал видеосюжет телеканала, в котором критике подвергли внешний вид учащихся и учителей

CA-NEWS (UZ) - Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов прокомментировал сюжет телеканала «Узбекистан 24», в котором подвергли критике внешний вид учащихся и учителей ташкентских школ №50 и №110.

"В самом начале деятельности в Министерстве народного образования мы уже говорили, что есть масса других более важных проблем, чем форма. Но к сожалению, до сих пор, многие только этим и отвлекаются", - отметил министр.

«Считаю неправильным уводить этот вопрос в другое направление. Все внимание ушло школьной форме, хотя наша главная задача — качество образования. Мы не должны отвлекаться на второстепенные вопросы», - подчеркнул Шерматов на своей странице в Фейсбук.

"Кроме того, когда мы все стараемся всячески поддерживать авторитет учителей, я считаю, что было неправильным переходит от вопроса формы учеников к одежде учителя. И так сейчас сложно найти высококвалифицированных учителей.

Тем более по этике, когда показывают кого-то в негативном плане по телевидению не по их согласию, необходимо закрывать лицо, чтобы их нельзя было узнать. Публичное унижение личности нельзя допускать в цивилизованном обществе, в особенности детей!", - заключил Шерматов.

Министр образования выразил надежду, что "в будущем уважаемые журналисты будут учитывать такие важные моменты".