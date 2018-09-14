Оленя вызволили из ловушки в Павлодаре

CA-NEWS (KZ) - В Павлодаре вызволили марала, застрявшего между труб отопления, сообщил Sputnik Казахстан директор ветстанции Павлодара Серикбай Курумбаев.

По информации ветеринарного ведомства, около семи утра пятницы один из жителей города сообщил, что между труб теплотрассы на перекрестке улиц Ломова и Камзина застрял марал. На место происшествия выехали сотрудники акимата города, спасатели, полицейские, ветеринарная служба. На место были вызваны спасатели и ветеринары. Сюда же прибыл и аким Павлодара. По данным Tengrinews.kz, на место также приехал аким Павлодара Ануар Кумпекеев, как раз в этот момент он объезжал город.

Лежащего между труб марала обвязали арканом за грудь и за рога, и человек восемь стали вытягивать попавшее в ловушку животное. Конец аркана привязали к дереву. Ветстанция подогнала КамАЗ для перевозки.

View this post on Instagram A post shared by Типичный Павлодар (@tipavlo) onSep 13, 2018 at 8:57pm PDT

Но неожиданно, когда марал очутился на земле, он с испугу ринулся прямо на толпу своих благодетелей и, сбив одного из мужчин, помчался в сторону поймы Иртыша. Сбитый животным мужчина ударился еще о дерево и ему пришлось вызвать скорую помощь.

«Мы проследили за животным, оно ушло в сторону Аксу. В общем, своей цели мы достигли – животное спасено», - сказал Серикбай Курумбаев.

Как марал оказался в городе - неясно. По версии бывшего директора павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира Аждара Жусупова, его мог содержать кто-то в своем домашнем хозяйстве. Иначе попасть в город это животное не могло.