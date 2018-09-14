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  14 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Россельхознадзор может с 1 октября ограничить ввоз продукции животноводства из Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Россельхознадзор может с 1 октября 2018 года ввести ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана из-за непрозрачности ее поставок и производства. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

«Россельхознадзор считает целесообразным проинформировать заинтересованных лиц о потенциально возможном введении ограничений на поставки животноводческой продукции из Казахстана в Россию с 1 октября 2018 года. Данная мера связана с тем, что казахстанское компетентное ведомство не обеспечивает полную прослеживаемость процессов производства и поставок животноводческой продукции в Россию», - цитирует ее слова ТАСС.

Мелано отметила, что сейчас казахстанская животноводческая продукция поступает в сопровождении документов, которые не позволяют точно определить место происхождения сырья и зачастую место производства готовой продукции. «В случае поставок такой продукции в Россию вероятны случаи как реэкспорта «санкционных» для России товаров, так и ложного транзита по территории России», - уверена она.

Представитель ведомства добавила, что казахстанская животноводческая продукция неустановленного происхождения может представлять риск для здоровья российских потребителей и эпизоотического благополучия страны. При этом, по словам Мелано, казахстанская сторона без объяснения причин не соблюдает сроки реализации плана-графика интеграции Единой автоматизированной системы управления АПК Республики Казахстан (ЕАСУ АПК) и российской системы ФГИС «Ветис». «Россельхознадзором был проведен анализ ЕАСУ АПК в части обеспечения прослеживаемости поставок животноводческой продукции, который показал, что ветеринарные сертификаты, оформленные на готовую животноводческую продукцию, не содержат ссылок на сырье и материалы, которые были использованы при ее изготовлении. Таким образом, определить происхождение поставляемой из Казахстана животноводческой продукции становится невозможно», - сообщила она.

В связи с этим Россельхознадзор обратился в министерство сельского хозяйства Казахстана с требованием ускорить интеграцию информационных систем Казахстана и России, заключила Мелано.

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