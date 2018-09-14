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  14 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Талгат Ешенкулов освобожден от должности вице-министра образования Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Талгат Ешенкулов освобожден от должности вице-министра образования по причине перехода на новую работу, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

Он возглавил комитет по контролю в сфере образования и науки. Приказ о назначении подписал глава МОН РК Ерлан Сагадиев.

Талгат Ешенкулов родился в 1978 году в Жамбылской области. Имеет несколько дипломов о высшем образовании.

Работать начал с 1997 года. В разные годы занимал различные должности в Управлении юстиции Жамбылской области, в министрествах, Верховном совете, Министерстве охраны окружающей среды, Счетном комитете Казахстана.

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