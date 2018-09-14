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  14 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан поднимет добычу нефти на 10 миллионов тонн в год

CA-NEWS (KZ) - На Карачаганакском месторождении стартовал проект, в результате которого прирост добычи составит 10 миллионов тонн жидких углеводородов в год. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики РК.

Проект позволит перерабатывать дополнительные объемы сырого газа до 4 миллиардов кубометров в год. Их будут закачивать в пласт, чтобы повысить уровень добычи нефти. Также этот газ используют как ресурс для последующих инвестиционных проектов на месторождении.

Соглашение о проекте подписали полномочный орган Казахстана ТОО "PSA" при поддержке Министерства энергетики РК и акционеры Карачаганакского проекта в лице компаний Eni, Shell, Chevron, "Лукойл" и "КазМунайГаз". Проект позволит поддерживать максимальный уровень добычи на месторождении Карачаганак. Этот проект, будучи одним из крупнейших инвестиционных проектов с бюджетом 1,1 миллиарда долларов, обеспечит поступление дополнительных доходов в бюджет Республики Казахстан в размере более 3,2 миллиарда долларов в период до 2037 года.

"В рамках реализации данного проекта минимальная доля казахстанского содержания в закупке товаров, работ и услуг составит 40 процентов и 75 процентов при найме персонала", - сообщили в Минэнерго.

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