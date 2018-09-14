В Узбекистане публичному позору предали родственников девушки, обвиненной в занятии проституцией

CA-NEWS (UZ) - На выездном собрании 10 сентября на площади Памяти и почестей в городе Термезе Сурхандарьинской области, организованном городской администрацией, публичному позору предали мать и родственников 18-летней девушки, обвиненной в занятии проституцией. Об этом сообщает centralasian.org.

Один из махаллинских активистов из города Термеза рассказал о том, что на выездном собрании глава города заставил сесть на колени мать и трех родственниц 18-летней девушки, обвиненной в занятии проституцией, а после предал их публичному позору.

​"Глава города, начальник милиции и прокурор вывели к участникам собрания группу женщин и заявили, что будут судить их перед народом. Женщины просили не позорить их перед людьми, но чиновник заявил им: «Стойте тихо, у вас нет права перебивать меня». Позже мы узнали, что эти женщины – мать и тети 18-летней девушки, обвиненной в занятии проституцией", – рассказал собеседник.

Многие жители Термеза возмутились действиями городских властей. "Во-первых, мать 18-летней девушки ни в чем не виновата. Во-вторых, вина этой девушки пока не доказана в суде. Если в Термезе увеличилось число женщин, занимающихся проституцией, то виной всему этому являются безработица и упадочное настроение местных жителей. Нашим властям следовало бы обратить внимание на проблему наших женщин, а не предавать их публичному позору", – сказал один из них.

В пресс-службе городской администрации заявили, что изучат ситуацию и дадут ответ, но так и не сделали этого. Заведующая отделом народного образования города Термеза Малохат Холлиева сообщила, что 18-летняя местная девушка обвиняется не только в занятии проституцией, но и в групповом избиении медсестры городской больницы.

"Пять девушек, в том числе и упомянутая девушка, в пьяном состоянии избили медсестру. Наш глава района очень культурный человек, он переживает за все, что происходит в городе. В нашем городе действительно увеличилось число девушек и женщин, которые ведут аморальный образ жизни. Поэтому на собрании глава города говорил о своих опасениях относительно этой ситации. Но никто никого не подвергал публичному позору на прошедшем собрании", – сказала Малохат Холлиева.

Как стало известно, в отношении 18-летней жительницы Термеза и четырех ее подруг возбуждено административное дело по обвинению в избиении медсестры городского медицинского объединения. Эту информацию подтвердили и в Отделе внутренних дел города Термеза. "Все пять девушек выпили в ночном клубе, после чего почувствовали себя неважно. Их привезли в городскую больницу. Там они избили медсестру. По данному факту возбуждено административное дело, но решение пока не вынесено", – сказал дежурный сотрудник ОВД.