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  14 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президенты Узбекистана и Беларуси открыли совместное предприятие «Амкодор-Агротехмаш»
Предыстория: Александр Лукашенко пригласил Шавката Мирзиёева в Беларусь

CA-NEWS (UZ) - Президенты Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко 13 сентября открыли совместное предприятие «Амкодор-Агротехмаш», созданное на территории Ташкентского завода сельскохозяйственной техники.

Проект стоимостью 33 миллиона долларов будет реализован в 2018-2021 годах. На первом этапе, который официально введен в строй сегодня, будут производить строительные и сельскохозяйственные экскаваторы 12 видов. Степень локализации будет доведена до 22 процентов в 2019 году и как минимум 50 процентов в 2021 году.

Глава государства отметил необходимость расширения ассортимента и повышения уровня локализации продукции. Подчеркнул, что Узбекистан имеет благоприятное расположение для доставки сельхозтехники в страны региона.

Здесь же состоялась демонстрация первых экскаваторов, сошедших с конвейера совместного предприятия, сообщила пресс-служба президента.

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