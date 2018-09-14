В Таджикистане более 300 жильцов недостроенных высоток уже несколько лет ждут завершения строительных работ

CA-NEWS (TJ) - Более 300 жильцов трех недостроенных высотных домов по в столице Таджикистана уже несколько лет ждут завершения строительных работ. Строительство было прекращено после того, как глава строительной компании был осужден на 16 лет за «мошенничество». «Высотки» находятся в двух шагах от здания генеральной прокуратуры Таджикистана, сообщает Радио Озоди.

«Нас беспокоит то, что эти дома не пройдут госприемку, и мы лишимся и денег, и квартир»,- говорят люди, которые вынуждены жить в недостроенных домах.

По словам жильцов, все квартиры в этих десятиэтажных домах проданы. «Когда я покупал квартиру в этом доме, мне сказали, что строительные работы и отделка завершатся через два-три месяца. Но потом глава компании-застройщика попал в тюрьму. Говорят, он передал свои полномочия какому-то своему родственнику и обязал его завершить строительство. Но мы этого родственника-доверенного лица ни разу в лицо не видели», - говорит один из жильцов Шахзод Тоиров.

У жильцов нет необходимых документов на собственность. «Нет домовой книги, нет технического паспорта на дом, выдаваемый БТИ - ведь дом еще не прошел госприемку. Да и в таком виде вряд ли его примут», - сокрушается жилец дома.

Жильцы признаются, что находится в недостроенных высотках небезопасно. Но они вынуждены жить в этих «недостройках» без лифта и мусоропровода - другой жилплощади у них нет. «Шахты лифтов не огорожены, из-а чего каждое утро вместе с детьми спускаемся вниз, чтобы отправить их в детсад или школу. А после занятий встречаем детей во дворе»,- говорит жительница дома Лола Пулодова.

Как стало известно, глава компании-застройщика Карим Махмадшоев, с которым жильцы подписали договор о купле-продаже, осужден к 16 годам тюремного заключения за мошенничество. Его обвинили в том, что одни и те же квартиры продал сразу нескольким хозяевам.

Фаррух Ашуров, владелец земельного участка, где построены высотки, от имени скрывающегося от жильцов доверенного лица глава компании-застройщика, сказал, что некоторые жильцы не вносили все сумму за квартиры, из-за чего завершение строительства стало невозможно.