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  14 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане иномарка упала в реку, водитель погиб

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане 11-го сентября около 10:30 дня, водитель автомашины марки «Опель-Астра», Мирзохомидов Б.М, 1984 года рождения, житель города Бустон, следуя на автотрассе «Душанбе-Айни», на территории Варзобского района опрокинулся в Варзобскую реку.
К сожалению, водитель Мирзохомидов Б.М. утонул в реке, сообщает пресс-служба МВД РТ.

Так жа на следующий день произошло очередное ДТП. Примерно в 21:35 ночи, водитель авто марки «Мерседес-Бенц», Наджмиддинова М.Р, 1978 года рождения, при движении на автодороге 34-го км города Худжанда, потеряв контроль над управлением транспорта совершил наезд на пешехода Тохирова Т.Х1959 года рождения, жителя Аштского района. В результате мужчина, получив травмы несовместимые с жизнью, погиб на месте ДТП.

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