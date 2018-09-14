В США названы лауреаты Шнобелевской премии

CA-NEWS (CA) - В Гарвардском театре Сандерс оглашены лауреата ежегодной, 28-й по счету Шнобелевской премии, полагающейся за научные исследования с сомнительной ценностью. За три десятилетия эта премия, вручаемая за работы, заставляющие сначала рассмеяться, а затем задуматься, стала неотъемлемой частью мирового научного мира. «Газета.Ru» ознакомилась с самыми идиотскими работами, отмеченными в этом году.

Ученые с достаточным чувством юмора считают незазорным за свой счет приехать в США и получить награду за свои подчас идиотские открытия. Как и ранее, каждый номинант получил в награду 10 трлн зимбабвийских долларов.

В этот раз награду получили ученые за достижения в десяти номинациях.

Питание

Премия в области здорового питания присуждена команде Джеймса Коула из Университета Брайтона в Британии, который доказал, что людоедство во времена палеолита не могло давать предкам современных людей достаточно питательных элементов по сравнению с традиционной пищей.

В своей работе ученый оценил калорийность мышц и внутренних органов жителей времен палеолита, чтобы понять, мог ли голод заставлять их заниматься людоедством. Выяснилось, что человеческое тело содержит недостаточно калорий, чтобы удовлетворить потребности в питании даже небольшой группы людей в течение хотя бы одного дня.

«Учитывая данные о каннибализме среди гоминин, похоже, это была распространенная практика, и я не думаю, что это делалось только лишь для выживания», - считает ученый. Так, было подсчитано, что калорийность среднего человека составляла 125 килокалорий, что не шло ни в какое сравнение с калорийностью убитого мамонта или бизона, поэтому на убийство человека только ради еды было глупо тратить полезное время и энергию. Работа ученых была опубликована в журнале Scientific Reports.

Медицинское образование

В номинации «медицинское образование» победителем назван японский исследователь Акира Хориучи, автор статьи «Колоноскопия в сидячем положении: уроки, выученные благодаря самостоятельной колоноскопии». В своей статье, опубликованной еще в 2006 году в журнале Gastrointestinal Endoscopy, автор отмечает, что обычно колоноскопия производится в лежачем положении.

При этом он обращает внимание на то, что разработанный японской фирмой детский колоноскоп вполне пригоден для того, чтобы пациент мог самостоятельно проводить эту процедуру. Для ее проведения ученые советуют человеку сесть на стул перед монитором, левой рукой держать пульт колоноскопа, а правой вставлять его себе в толстую кишку.

Химия

Премии по химии в этом году удостоены сразу три исследователя, посвятившие свою работу исследованию того, как человеческая слюна качественно очищает грязные поверхности.

Их статья «Человеческая слюна как чистящий агент для грязных поверхностей», вышла в журнале Studies in Conservation еще в 1990 году. Для оценки чистящих свойств слюны ученые использовали пять позолоченных скульптур 16 века и наносили на них разные вещества: слюну, растворитель уайт-спирит, толуол, изооктан и разбавленный нашатырный спирт.

В работе ученые оценивали количество липидов, входивших в состав грязи, оставшихся после протирки обработанных поверхностей тряпкой. Результаты исследования показали, что слюна – «лучший очиститель для исследованных поверхностей, особенно для позолоченных». «Альфа-амилаза оказалась самой важной составляющей, дающей слюне чистящие свойства», - заключили ученые.

За мир

Шнобелевская премия мира в этом году досталась коллективу авторов, посвятивших свою работу исследованию воплей и ругательств со стороны водителей, участвующих в дорожном движении. Ученые исследовали факторы, вызывающие крики и оскорбления как главные признаки агрессивного поведения водителей. В ходе 1100 экспериментов ученые наблюдали за взрослыми водителями на дорогах Испании. Они пришли к выводу, что на проявление таких признаков агрессии на дороге, как крики и проклятия, влияют стресс водителя, усталость и персональные особенности. Статья вышла в журнале Journal of Sociology and Anthropology в 2017 году.

Литература

Премия в области литературы присуждена ученым под руководством Теи Блэклер, которые озадачились проблемой того, почему люди не любят читать инструкции к современным приборам. В течение семи лет были опрошены 170 человек. «Мы выяснили, что инструкции не читают большинство людей и не используют все возможности товаров», - написали они в статье, опубликованной в журнале Interacting with Computers .

Мужчины читают инструкции чаще женщин, меньше всего их читают молодые, нежели зрелые люди.

Экономика

Премия по экономике в этом году достается команде ученых из Канады, которые выяснили, приносит ли облегчение людям издевательства над куклой вуду, изображающей их ненавистного босса. Ученые экспериментальным путем выяснили, что участие в «символическом возмездии» против начальника вызывает облегчение.

«Мы выяснили, что простой и безвредный акт возмездия может заставить людей чувствовать себя спокойнее и восстановить свое чувство справедливости», - заявили ученые. В этих экспериментах недовольным своими начальниками сотрудникам предлагалось жечь кукол на свечке, протыкать иголками и щипать клещами. Работа опубликована в журнале The Leadership Quarterly.

Биология

Премия по биологии досталась ученым из Шведской академии сельскохозяйственных наук, которые доказали, что человек на вкус может определить вино, в котором побывала муха. Известно, что фруктовая мушка Drosophila melanogaster производит феромон Z4-11Al для привлечения самцов. Чтобы проверить гипотезу, ученые наняли семерых профессиональных сомелье из Германии и давали им на пробу разные вина. В некоторые бокалы предварительно опускали самок мух, в некоторые - самцов.

Выяснилось, что вина, в которых побывала муха, эксперты называли более крепким и имеющим более сильных запах.

В ходе экспериментов было доказано, что даже быстро вынутая из бокала муха может оставить привкус, различимый человеком, однако осталось неясным, почему в ходе эволюции люди научились ощущать на вкус этот феромон.

Антропология

Премия по антропологии присуждается шведским ученым, доказавшим, что люди копируют повадки и движения шимпанзе не меньше, чем это делают сами шимпанзе. К такому выводу они пришли, наблюдая за коммуникацией смотрителей в зоопарках. Выяснилось, что копированием поведения друг друга при общении занимаются и шимпанзе и люди — в основном это хлопанье руками, поцелуи и стучание по стеклу. Статья была опубликована в журнале Primates в 2017 году.

Репродуктивная медицина

И вновь успеха добивается коллективная работа. Члены жюри по достоинству оценили, не побоимся этого слова, научное исследование с прекрасным названием «Ночной мониторинг детумесценции пениса при помощи почтовых марок».

В этом случае можно точно сказать - труд дождался своего часа! Ведь статья была напечатана в журнале «Урология» еще в феврале 1980 года. Нынешние лауреаты доказывали, что мужчины с психогенной импотенцией имеют нормальную эрекцию во время сна, в то время как лица с органической импотенцией испытывают с этим проблемы. Стандартные средства измерения ночных эрекций сложны, констатируют авторы, предлагая свой собственный метод с применением штамповочного кольца.

Полоска из четырех марок плотно обклеивается вокруг ствола пениса в состоянии покоя. Необходимо укрепить ее так, чтобы она не сползла. Если к утру кольцо оказывается разорванным, значит, эрекции ночью были. Если же мужчина страдает органическим нарушением эрекции, спонтанная не наступит, и полоска останется на своем месте.

«У здорового мужчины за ночь происходит от 2 до 5 эрекций. В 1980 году мы проверили это при помощи почтовых марок, и вот мы здесь», - рассказали трое ученых-старичков, приехавших почти 40 лет спустя за заслуженной наградой, под общий смех в зале.

Медицина

Еще одно открытие из мира урологии. Ученые Мичиганского Университета сумели доказать медицинскую пользу такого известного и очень опасного аттракциона, как американские горки. Поездка по то улетающим в пропасть, то уносящим ввысь рельсам благотворно сказывается на выведении камней из почек. Но - только в 70% случаев.

Для достижения положительного эффекта подходит не каждый аттракцион. Вот диснеевский точно годится, об этом со ссылкой на своих пациентов рассказывал соавтор исследования Дэвид Вартингер. Один человек, по его словам, избавился сразу от трех камней.

Ради чистоты эксперимента сам ученый прокатился на американских горках 20 раз. С собой Вартингер возил модель почки с камнями в формате 3D. Как выяснилось, на результат влияет порядковый номер вагончика, занятый пациентом. Надо обязательно выбирать последний - это повышает вероятность успеха с 16 до 64% по сравнению с первым вагоном. Вартингер рекомендует свой метод лицам с мелкими камнями либо тем, кто ранее подвергался литотрипсии.