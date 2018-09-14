Средняя продолжительность жизни в странах Европейского региона ВОЗ выросла до 77 лет

CA-NEWS (CA) - За последние пять лет средняя продолжительность жизни в странах Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) увеличилась больше, чем на год. Но при этом разрыв между этими показателями в разных странах составляет больше десяти лет – 11,5 года. Об этом говорится в новом докладе организации «о состоянии здравоохранения в Европе».

Его авторы сообщили о том, что в регионе увеличивается продолжительность жизни и сокращаются масштабы преждевременной смертности. Вместе с тем, они отметили, что Европа остается самым курящим и самым пьющим регионом в мире. Многие жители стран европейского региона страдают ожирением и в последние годы все чаще отказываются от вакцинации.

«Согласно последнему докладу о состоянии здравоохранения в Европе, большинство стран региона добились немалых успехов в выполнении связанных со здоровьем задач, вытекающих из Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030», –заявила директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб. Вместе с тем она добавила, что прогресс коснулся не всех. Например, сегодня средняя продолжительность жизни в регионе составляет 77,3 год: в богатых странах - 83,1, а в бедных -71,6.

В новом докладе, представленном накануне ежегодной сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, которая пройдет в Риме 17–20 сентября говорится, что за последние 15 лет в регионе удалось добиться снижения смертности примерно на 25 процентов. И этот показатель касается всех возрастных групп. Смертность, связанная с травмами или отравлениями, только за последние пять лет снизилась примерно на 12 процентов, однако среди мужчин этот показатель более чем в три раза выше, чем среди женщин.

В то же время многие проблемы в странах европейского бюро ВОЗ еще не решены. Европа остается самым курящим регионом в мире: здесь курит каждый третий житель старше 15 лет. Масштабы алкоголизма сокращаются, но уровень пристрастия к спиртным напиткам все равно остается самым высоким в мире. Хотя между странами и в этом наблюдаются значительные вариации – от 1 до 15 литров на душу населения в год. Больше всего алкоголем увлекаются мужчины в Чехии и женщины в Литве, а меньше всех спиртные напитки пьют турки. Кроме того, свыше половины всех жителей стран Европейского региона ВОЗ имеют избыточный вес. Многие страдают ожирением.

Показатели вакцинации детей в целом улучшаются, но недавние вспышки кори и краснухи в нескольких странах региона свидетельствуют о том, что многие жители отказываются от вакцинации и, таким образом, подрывают борьбу с опасными заболеваниями.

В составе Европейского отделения ВОЗ 53 страны: государства европейского континента, а также страны Центральной Азии и Израиль. Доклад о состоянии здравоохранения в Европе публикуется раз в три года.