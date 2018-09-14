В Монголии осуществляется программа по реинтродукции лошади Пржевальского

CA-NEWS (MNG) - Чрезвычайный и полномочный посол Монголии в Чешской Республике Н.Наранбат встретился с директором Пражского зоопарка Мирославом Бобеком, который инициировал и успешно осуществляет программу по реинтродукции лошади Пржевальского в Монголии при содействии правительства Чешской Республики, передает Montsame.

Пражский зоопарк на протяжении последних восьми лет осуществляет программу по разведению и защите находящихся под угрозой исчезновения лошадей Пржевальского /по-монгольски «тахь» и возвращению их на родину. В настоящее время, в Гобийском заповеднике живет сформированное стадо из 31 лошади, включая жеребят, родившихся в дикой природе.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по продолжению реализации данной программы и реализации меморандума о сотрудничестве по охране исчезающих видов животных Монголии, заключенного между министерством окружающей среды и туризма Монголии и Пражским зоопарком в целях защиты и увеличения численности монгольского сайгака и бактрийского верблюда, обитающих в западной части Монголии.