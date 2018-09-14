Самый богатый человек мира, глава Amazon основал благотворительный фонд на $2 млрд

CA-NEWS (CA) - Самый богатый человек мира, глава Amazon Джефф Безос объявил о создании фонда Bezos Day One Fund. В своем Twitter он объявил, что на первом этапе вложит $2 млрд.

Он будет заниматься финансированием НКО, помогающих бездомным, и учреждением подготовительных дошкольных учреждений для детей из семей с низким доходом.

Деньги фонда смогут получить организации, предоставляющие кровлю и пропитание бедным семьям. Образовательные учреждения Безос планирует строить в районах, где они необходимы и дети лишены возможности «учиться, изобретать и улучшать».

«Мы будем исходить из тех же принципов, которые привели Amazon к успеху. Самым важным из них будет неподдельная, сильная одержимость клиентом. Клиентом будет ребенок», - добавил он.

Bloomberg по состоянию на 13 сентября оценивает состояние Безоса в $164 млрд, он занимает первую строчку в топе миллиардеров. На втором месте - основатель Microsoft Билл Гейтс с $98 млрд.

В начале сентября капитализация Amazon превысила отметку в $1 трлн. Amazon стала второй американской компанией, чья капитализация достигла такого уровня.