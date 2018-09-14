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  14 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На таджикско-кыргызской границе приостановлено финансирование водопроводной линии
Предыстория: На кыргызско-таджикской границе произошел очередной конфликт из-за воды

CA-NEWS (TJ) - Представительства Фона Агахана на севере Таджикистана приостановило финансировании проекта по проведению водопроводной линии для жителей поселка «Тоджикон» на таджикско-кыргызской границе. 12 сентября между жителями таджикской Исфары и кыргызского Баткена произошел конфликт из-за строительства водопроводной линии, сообщает Радио Озоди.

«Мы не отказались от финансировании проекта, мы всего лишь приостановили его до завершения спора с кыргызской стороной», - сказали в Фонде Агахана в Таджикистана 14 сентября. По их словам, граждане Кыргызстана также могут воспользоваться этой водопроводной линией. «Проект реализуется уже два месяца. До сих пор проблем не возникало, даже строительная техника добралась до Воруха через территорию Кыргызстана», - сказали в Фонде.

Фонда Агахан проводит водопроводную линию в рамках проекта «Улучшение стабильности», который реализуется и в Таджикистана, и в Кыргызстане. «Цель проекта – обеспечение чистой питьевой водой жителей приграничных районов обеих стран», - подчеркнул источник. Он добавил, что для проекта водопроводной линии выделено 500 тыс. сомони (около $53 тыс.).

Напомним, во второй половине дня 12 сентября между жителями таджикской Исфары и кыргызского Баткена произошел конфликт из-за строительства водопроводной линии.

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