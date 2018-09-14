В таджикском Гиссаре у двоих жителей обнаружили сибирскую язву

CA-NEWS (TJ) - Только у двоих жителей Гисара обнаружили сибирскую язву из четырёх подозреваемых, поступивших в больницы с соответствующими симптомами в начале сентября, сообщили «Азия-Плюс» в службе государственного санитарно-эпидемиологического надзора РТ.

Фирдавс Ахроров - главный специалист отдела опасных инфекционных заболеваний Службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора РТ сообщил, что 3 сентября в больницу Гисара обратились четыре жителя кишлака Хуснобод города Гиссар.

«Они были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву, - сообщил он. - Только у Бахрулло Ходжаева и Ситоры Харифовой диагноз подтвердился - у них была обнаружена кожная форма сибирской язвы. Однако оба больных уже получили соответствующее лечение, их раны почти высохли после полного курса терапии, и они выписаны из больницы».

Ахроров отметил, что члены семей Бахрулло Ходжаева и Ситоры Харифовой были проверены на предмет заболевания, но по итогам проведенных анализов инфекция у них обнаружена не была.

Между тем, как сообщил врач-инфекционист на условиях анонимности, кожную форму сибирской язвы можно вылечить в течение десяти дней, но выписывать больных надо только после выпадения корочки сибиреязвенного карбункула, потому что микроорганизмы могут распространиться в окружающею среду.