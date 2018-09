SpaceX выбрала первого космического туриста для полета вокруг Луны

CA-NEWS (CA) - Частная космическая компания SpaceX объявит 17 сентября имя первого космического туриста, который отправится в полет вокруг Луны на ракете-носителе BFR (Big Falcon Rocket), сообщается в Twitter компании.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk