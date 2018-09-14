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  14 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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SpaceX выбрала первого космического туриста для полета вокруг Луны

CA-NEWS (CA) - Частная космическая компания SpaceX объявит 17 сентября имя первого космического туриста, который отправится в полет вокруг Луны на ракете-носителе BFR (Big Falcon Rocket), сообщается в Twitter компании.

В SpaceX назвали первый полет частного пассажира вокруг Луны «важным шагом», который позволит людям путешествовать в космосе.

В компании добавили, что за всю историю только 24 человека были на Луне. Причем после миссии «Аполлон-17» в 1972 году, когда американцы в шестой раз высадились на спутник Земли, там больше никого не было.

О планах организовать коммерческий полет вокруг Луны компания Space Х объявила в начале 2017 года. Основатель SpaceX Илон Маск говорил, что космическое путешествие будет продолжаться около недели. Туристы облетят спутник Земли, не совершая посадки, и вернутся обратно. В общей сложности они преодолеют расстояние в 500-650 тысяч километров - это в два раза больше, чем полеты «Аполлонов». Первый полет вокруг Луны планировали совершить в 2018 году, но в июне стало известно, что запуск отложат как минимум до середины 2019 года.

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