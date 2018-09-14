SpaceX выбрала первого космического туриста для полета вокруг Луны

CA-NEWS (CA) - Частная космическая компания SpaceX объявит 17 сентября имя первого космического туриста, который отправится в полет вокруг Луны на ракете-носителе BFR (Big Falcon Rocket), сообщается в Twitter компании.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk — SpaceX (@SpaceX) 14 сентября 2018 г.

В SpaceX назвали первый полет частного пассажира вокруг Луны «важным шагом», который позволит людям путешествовать в космосе.

В компании добавили, что за всю историю только 24 человека были на Луне. Причем после миссии «Аполлон-17» в 1972 году, когда американцы в шестой раз высадились на спутник Земли, там больше никого не было.

О планах организовать коммерческий полет вокруг Луны компания Space Х объявила в начале 2017 года. Основатель SpaceX Илон Маск говорил, что космическое путешествие будет продолжаться около недели. Туристы облетят спутник Земли, не совершая посадки, и вернутся обратно. В общей сложности они преодолеют расстояние в 500-650 тысяч километров - это в два раза больше, чем полеты «Аполлонов». Первый полет вокруг Луны планировали совершить в 2018 году, но в июне стало известно, что запуск отложат как минимум до середины 2019 года.