Дело об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена направят в суд до конца месяца

CA-NEWS (KZ) - Уголовное дело об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена будет направлено в суд до конца сентября, сообщил министр внутренних дел республики Калмуханбет Касымов в пятницу на пресс-конференции в Астане.

«По привлечению к уголовной ответственности: мы двум преступникам предъявили обвинение в краже, разбое и убийстве. А женщине - за недонесение. В скором времени, я думаю, до конца сентября, может даже раньше, дело будет направлено в суд», - цитирует его слова «Интерфакс».

Фигурист Тен погиб 19 июля. Он застал двух воров за попыткой украсть зеркала с его автомобиля в центре Алматы, в ходе потасовки они нанесли фигуристу несколько ножевых ранений. Спортсмена доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, и через несколько часов он скончался от сильной кровопотери. Позже подозреваемые были арестованы.