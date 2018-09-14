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  14 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Дело об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена направят в суд до конца месяца

CA-NEWS (KZ) - Уголовное дело об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена будет направлено в суд до конца сентября, сообщил министр внутренних дел республики Калмуханбет Касымов в пятницу на пресс-конференции в Астане.

«По привлечению к уголовной ответственности: мы двум преступникам предъявили обвинение в краже, разбое и убийстве. А женщине - за недонесение. В скором времени, я думаю, до конца сентября, может даже раньше, дело будет направлено в суд», - цитирует его слова «Интерфакс».

Фигурист Тен погиб 19 июля. Он застал двух воров за попыткой украсть зеркала с его автомобиля в центре Алматы, в ходе потасовки они нанесли фигуристу несколько ножевых ранений. Спортсмена доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, и через несколько часов он скончался от сильной кровопотери. Позже подозреваемые были арестованы.

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