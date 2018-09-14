Диссернет уличил декана Российско-Таджикского Славянского Университета в плагиате

CA-NEWS (TJ) - Сообщество Диссернет обвинило декана факультета управления и ИТ Российко-Таджикского (Славянского) Университета Аваза Маматкулова в плагиате. Защищая кандидатскую не тему «Механизм хвопроизодства рабочей силы в условиях переход к рынку: на материалах Республики Таджикистан» ученый, по заключению экспертов Диссернета, скопировал текст с четырех других диссертаций, кое-где заменив Россию на Таджикистан. Маматкулов уже 39-й ученый из Таджикистана, который уличается Диссернетом в плагиате, сообщает сайт Ахбор.

Выдержав двухмесячную паузу, вольное сообщество Диссернет приступил к разоблачению ученых из Таджикистана в плагиате. Очередным и уже 39-м ученым из Таджикистана, которого обвиняют в плагиате, стал декан факультета управления (менеджмента) и информационных технологий (ИТ) Российко-Таджикского (Славянского) Университета Аваз Абдуназарович Маматкулов.

Маматкулов защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук 4 февраля 2012 года в родном вузе на тему «Механизм вопроизодства рабочей силы в условиях переход к рынку: на материалах Республики Таджикистан».

По заключению экспертов Диссернета, Аваз Маматкулов не стал изобрести велосипед, а пошел по стопам 38 других своих коллег, скопировав текст своей диссертации с трудов четырех других ученых- три из Росии и один из самого Таджикистана, заменив в тексте РФ на Республику Таджикистан: «Происходит систематическое изменение РФ на Республику Таджикистан - стр. 13, 57, 73, а на стр.39 "наша страна" заменяется на "Советский Союз".