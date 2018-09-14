В Дашогузе начался «сезон обрезаний», полиция охотится за народными целителями

CA-NEWS (TM) - В больницах Дашогузской области выстраиваются большие очереди из родителей, желающих сделать обрезание своим сыновьям, сообщает корреспондент радио «Азатлык» в регионе.

«Начался сезон обрезаний и в хирургических отделениях больниц выстраиваются очереди», - сообщает корреспондент отмечая, что в некоторых случаях родители приводят детей повторно, из-за неудачной операции, зачастую в связи с неопытностью врачей.

По его словам, около года назад в регионе запретили деятельность тебибов - народных целителей, которые проводили процедуру обрезания мальчиков на дому.

«Как только начался сезон работники органов устроили охоту на тебибов. Поэтому они боятся и вынуждены не заниматься обрезанием», - сообщает корреспондент.

Силовые структуры Туркменистана регулярно объявляют борьбу против народных тебибов и гадалок.

До этого, в марте этого года полиция и органы безопасности провели встречи с местными тебибами и сообщили, что им впредь запрещено проводить обрезание, а за нарушение запрета пригрозили штрафами.

Тогда их предупредили о том, что попавшихся в первый раз оштрафуют на 3 тысячи манатов, а во второй раз их арестуют, рассказал один местный тебиб из этрапа Акдепе.

По словам туркменистанцев, беседовавших с корреспондентами Азатлыка, в Туркменистане до сих пор люди часто обращаются за услугами народных тебибов и гадалок.

В апреле 2016 года в Туркменистане вступил в силу закон «О рекламе». Согласно этому закону, наряду с некоторыми товарами и услугами, запрещена реклама «услуг гипнотизёров, знахарей (целителей), экстрасенсов, гадалок, астрологов, колдунов».

Два года назад силовые структуры Дашогуза собрали в полицейское управление более ста людей, известных как гадалки и тебибы, где после допроса потребовали от них прекратить заниматься такой деятельностью.