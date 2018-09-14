Медики назвали причину нехватки лекарств для онкобольных в Алматы

CA-NEWS (KZ) - Сообщения о нехватке в Алматы лекарственных средств для онкобольных специалисты объяснили ростом числа заболеваемости раком молочной железы. Ранее пациенты Алматинского онкологического центра пожаловались на нехватку лекарств для онкобольных.

На пресс-конференции в четверг, 13 сентября, представители городского управления здравоохранения и главный врач онкологического центра заявили, что наблюдается проблема с обеспечением препарата «Герцептин», который используется при лечении рака молочной железы.

По словам главного врача Алматинского онкологического центра Нурсултана Измагамбетова, решается вопрос с дополнительным финансированием и на это время центр запросил препарат в долг в других регионах. По его словам, доставка лекарственных средств ожидается в ближайшее время.

Наталья Зеленская, представитель компании «СК-Фармация», занимающейся поставками медицинских препаратов и оборудования в масштабах страны, сказала на пресс-конференции, что на сегодняшний день препарат в республику уже поступил, его отгрузка планируется не позднее 20 сентября.

По сведениям медиков, в Алматы на сегодняшний день существует необходимость в приобретении 290 флаконов препарата «Герцептин», стоимость которого составляет около 300 тысяч тенге (примерно 800 долларов) за флакон.

По официальным данным, в Алматы на учете состоит 5 426 женщин с диагнозом «рак молочной железы». По сравнению с восемью месяцами прошлого года рост составил пять процентов, говорят медики. Прирост медики объясняют тем, что многие пациенты прибывают из других районов страны.