РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Медики назвали причину нехватки лекарств для онкобольных в Алматы

CA-NEWS (KZ) - Сообщения о нехватке в Алматы лекарственных средств для онкобольных специалисты объяснили ростом числа заболеваемости раком молочной железы. Ранее пациенты Алматинского онкологического центра пожаловались на нехватку лекарств для онкобольных.

На пресс-конференции в четверг, 13 сентября, представители городского управления здравоохранения и главный врач онкологического центра заявили, что наблюдается проблема с обеспечением препарата «Герцептин», который используется при лечении рака молочной железы.

По словам главного врача Алматинского онкологического центра Нурсултана Измагамбетова, решается вопрос с дополнительным финансированием и на это время центр запросил препарат в долг в других регионах. По его словам, доставка лекарственных средств ожидается в ближайшее время.

Наталья Зеленская, представитель компании «СК-Фармация», занимающейся поставками медицинских препаратов и оборудования в масштабах страны, сказала на пресс-конференции, что на сегодняшний день препарат в республику уже поступил, его отгрузка планируется не позднее 20 сентября.

По сведениям медиков, в Алматы на сегодняшний день существует необходимость в приобретении 290 флаконов препарата «Герцептин», стоимость которого составляет около 300 тысяч тенге (примерно 800 долларов) за флакон.

По официальным данным, в Алматы на учете состоит 5 426 женщин с диагнозом «рак молочной железы». По сравнению с восемью месяцами прошлого года рост составил пять процентов, говорят медики. Прирост медики объясняют тем, что многие пациенты прибывают из других районов страны.

print
  • Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы в США
  • Путин наградил военнослужащих РФ, КНР и Монголии, отличившихся на учениях «Восток-2018»
  • Турецкие компании намерены реализовывать в Казахстане проекты в сфере оборонной промышленности и химпроизводства
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×