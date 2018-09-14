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  14 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МИД России: Магистральные трубопроводы по дну Каспия не планируются

CA-NEWS (CA) - Россия не планирует прокладывать магистральные трубопроводы по дну Каспийского моря, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков в интервью газете «Коммерсантъ».

«Собственно, у России и у других прибрежных стран уже проложены на Каспии тысячи километров труб разного назначения — внутрипромысловых, межпромысловых и так далее. Количество таких технических трубопроводов будет только расти», - заявил Братчиков .

«Что же касается магистральных, транскаспийских трубопроводов, то планов по их постройке у нас нет», - заявил Братчиков.

12 августа пять прикаспийских стран — Россия, Казахстан, Иран, Азербайджан и Туркмения — подписали Конвенцию о статуте Каспийского моря. Документ определил параметры разграничения дна и недр этой акватории, на основе которого будет в будущем определена доля каждой страны в Прикаспийском бассейне.

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