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  14 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава разведслужбы «Талибана» и еще 7 талибов ликвидированы на востоке Афганистана

CA-NEWS (CA) - Глава разведки движения «Талибан» в восточной зоне Афганистана и еще семь талибов были ликвидированы в результате авиаудара в афганской провинции Пактия, сообщает 13 сентября издание Khabarnama.

По сообщению администрации провинции, удар был нанесен, когда экстремисты ехали по автотрассе.

«Талибан» признан террористической организацией советом Безопасности ООН в 2003 году.

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