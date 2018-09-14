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  14 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе вернулись последние паломники из Мекки

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе вернулись последние паломники из Мекки. В этом году хадж совершили шесть тысяч таджикских мусульман, паломничество обошлось верующим Таджикистана в 4 тыс. долларов, сообщает «Sputnik-Таджикистан».

Хадж является одним из пяти столпов ислама. Путешествие к святым местам в Мекку предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Подготовка к хаджу началась в Таджикистане еще в феврале текущего года.

Поскольку Мекка не может принять всех желающих совершить хадж, Саудовская Аравия ежегодно устанавливает для каждой страны квоту. Ее размер зависит от числа проживающих в том или ином государстве последователей ислама.

В этом году квота для таджикистанцев составила шесть тысяч (для России — 20,5 тысячи).

В 2018-м паломничество обошлось верующим Таджикистана в 33 тысячи 410 сомони — около 4 тысяч долларов.

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