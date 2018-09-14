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  14 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Сотрудник аэропорта Ташкента украл из чемодана пассажира деньги

CA-NEWS (UZ) - Сотрудник международного аэропорта Ташкента украл из чемодана пассажира 250 тысяч сумов ($30).

Как сообщили узбекские СМИ, инцидент произошел 19 августа. Технический сотрудник аэропорта похитил 250 тыс. сумов из чемодана пассажира, следовавшего рейсом Ташкент–Бухара.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как чемоданы застряли на ленте. Для устранения неполадок был вызван технический сотрудник, который воспользовавшись случаем, украл из чемодана деньги.

Правоохранители ведутся следственные мероприятия.

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