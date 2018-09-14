Глава ЕАБР таджикским банкам: Деньги нужно давать надежным лицам, а не чьим-то племянникам

CA-NEWS (TJ) - Председатель правления глава Евразийского банка развития Андрей Бельянинов видит причину нестабильной деятельности некоторых банков Таджикистана с предоставлением ими кредитов ненадежным лицам. По его мнению, проблема таджикских банков заключается в том, что они «работают больше по понятиям, а не по сути», передает «Азия-Плюс».

А банки, отметил он на полях прошедшего на днях Первого конгресса евразийских СМИ в Казахстане, это большие финансы, серьезные сделки и огромная ответственность. «Деньги нужно предоставлять не тому, кто является чьим-то племянником, а надежному юрлицу», - заявил глава правления ЕАБР Андрей Бельянинов.

В 2016 году ряд таджикских банков столкнулись с острой нехваткой финансовых ресурсов, в связи с чем не смогли выполнять свои обязательства перед клиентами.

Смешивание личного бизнеса с банковской деятельностью и предоставление крупных кредитов знакомым людям ранее руководство Национального банка Таджикистана назвало главными причинами, препятствующими нормальной деятельности банковской системы страны.

В самих проблемных банках также признают, что были предоставлены без проведения предварительного анализа сомнительным лицам, а также близким и знакомым под залог имущества, несопоставимо меньшего по стоимости, отмечается в статье.