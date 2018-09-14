Монголия и Бангладеш обсудили развитие двусторонних отношений

CA-NEWS (TJ) - 13 сентября председатель ВГХ (парламент) М.Энхболд встретился с почетным консулом Монголии в Бангладеш Назрин Фатемой Аваль, передает Montsame.

В начале встречи спикер М.Энхболд выразил благодарность Назрин Фатеме Аваль за весомый вклад в развитие двусторонних связей во многих областях.

«Виза является актуальным вопросом для расширения экономических связей между двумя странами и активизации торгового оборота и деловых отношений. Визовые проблемы создают трудности для граждан и деловых людей Бангладеш, несмотря на то, что они заинтересованы в участии в деловой среде Монголии. Поэтому считаю целесообразным, чтобы стороны проявили инициативу в решении этой проблемы и упростили визовые требования», - отметила Аваль.

Затем она рассказала о возможностях Бангладеш обмениваться рабочей силой и сотрудничать в фармацевтическом и сельскохозяйственном секторах. По её словам, Бангладеш также заинтересован в покупке различных видов сырья из Монголии.

Энхболд, со своей стороны, выразил стремление Монголии развивать отношения и сотрудничество с Бангладеш, поскольку углубление двусторонних и многосторонних отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона является важной целью внешней политики Монголии.

«Монголия и Бангладеш географически отдалены друг от друга и имеют трудности относительно транспортных путей, поэтому считаю целесообразным развивать сотрудничество двух стран в сферах экономики, торговли, культуры и образования», - подчеркнул глава парламента.

Спикер поблагодарил почетного консула за ее активное участие в налаживании связей между предпринимателями двух стран и отметил, что парламент Монголии готов оказать всестороннюю поддержку почётному консулу Монголии в Бангладеш.

Назрин Фатема Аваль также рассказала, что выставка картин и серебряных изделий монгольских мастеров, которая прошла недавно в Бангладеш, вызвала большой интерес у бангладешцев. По её словам, бангладешские художники готовы совершить путешествие в Монголию, чтобы обменяться опытом со своими коллегами-художниками.