Казахстан намерен увеличить вклад в миротворческие операции ООН

CA-NEWS (KZ) - Казахстан намерен увеличить вклад в миротворческие операции ООН путём совместного с Индией развёртывания своего контингента в Ливане и сертификации ООН казахстанского учебного центра миротворческой подготовки «КАЗЦЕНТ», сообщили abctv.kz в пресс-службе МИД РК. Об этом заявил постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров на заседании Совета безопасности ООН по реформе миротворческой деятельности ООН.

В ходе заседания посол Казахстана отметил необходимость качественных изменений, применения инновационных подходов и новых критериев оценки системы миротворчества ООН. Он назвал укрепление координации и обеспечение подотчётности всех структур ООН одним из главных условий для повышения эффективности миротворческой деятельности.

«Мы убеждены, что активное вовлечение и участие новых стран в процесс миротворческой деятельности ООН, в том числе путём совместного развёртывания контингента, придаст новую энергию и большую эффективность операциям ООН по поддержанию мира», – заявил К. Умаров.

Он добавил, что этот процесс позволит повысить авторитет и эффективность миссий ООН и будет способствовать сотрудничеству и коллективной ответственности стран, региональных организаций и всего мирового сообщества в целом.

Глава казахстанской делегации также подчеркнул важность партнёрства между региональными структурами в предотвращении и разрешении конфликтов и напомнил о предложенной Казахстаном триединой стратегии по профилактике конфликтов и предупреждению их корневых причин. В основе этой стратегии – усиление взаимосвязи между безопасностью и развитием в целях увеличения эффективности принимаемых международным сообществом стабилизационных мер, использование стратегического регионального подхода в решении актуальных проблем, а также укрепление координации различных структур и агентств ООН для повышения эффективности оказываемой на местах помощи и обеспечения большей прозрачности.

На заседании Совбеза также выступил заместитель генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа. Он призвал страны, обладающие передовым военным потенциалом, направлять в миссии ООН больше миротворцев, оборудования и оказывать логистическую поддержку, а также усилить миротворческую подготовку.

В конце октября этого года Казахстан направит миротворческую роту из 120 военнослужащих в состав Временных сил ООН в Ливане совместно с индийскими миротворцами.

Временные силы ООН в Ливане учреждены в марте 1978 года для подтверждения вывода израильских сил из этой страны, оказания помощи правительству Ливана в восстановлении власти в стране. В настоящее время более 10 тысяч военнослужащих из 42 стран проходят службу в миротворческой миссии ООН в Ливане.