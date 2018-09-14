Высланную из Афганистана таджичку осудили к 13 годам колонии за наемничество

CA-NEWS (TJ) - К 13 годам колонии осуждена гражданка Таджикистана, высланная из Афганистана на родину осенью прошлого года. Приговор в отношении Сафаргул Одинаевой, обвиняемой в наемничестве, вступил в силу, сообщили Радио Озоди в суде района Исмоили Сомони города Душанбе 14 сентября. Ее спутник Хушнуд Махсумов проведет за решеткой 17 лет.

Трое граждан Таджикистана, подозреваемых в терроризме, были выданы Кабулом в октябре 2017 года. Хушнуд Махсумов, уроженец Гиссарского района, Джамолиддин Хасанов, житель города Душанбе и Сафаргул Одинаева, жительница Муминабадского района были задержаны спецслужбами Афганистана по подозрению в терроризме. Сообщалось, что они познакомились через интернет-радио Zello, находясь на заработках в России. Граждане Таджикистана некоторое время находились в иранской провинции Захидан. Позже они по поддельным документам попали в Афганистан, где хотели присоединиться к запрещенной в ряде стран группировке «Исламское государство» (ИГ).

Ранее спецслужбы сообщили, что Хушнуд Махсумов и Джамолиддин Хасанов обещали своей 34-летней спутнице, что ее выдадут замуж за боевика ИГ. Однако, как стало известно позже, Сафаргул Одинаева вышла замуж за Хушнуда Махсумова еще в Москве. Эту информацию подтвердил ее отец Андам Одинаев. По его словам, Сафаргул позвонила из России и сообщила ему о своем замужестве.

«Я недавно встретился в ней в СИЗО в Душанбе. Она говорила, что заблуждалась и не знала – куда и зачем едет», - говорит отец.

Вместе с Сафаргул в Таджикистан был экстрадирован и ее пятилетний сын Умар – он сейчас находится на попечении бабушки и дедушки в Муминабадском районе.