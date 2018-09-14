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  14 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы заправщик запер грабителя на АЗС и сдал полицейским

CA-NEWS (KZ) - Около двух часов ночи в дежурную часть УВЖ Жетысуского района поступило сообщение о том, что на одну из АЗС совершенно разбойное нападение, сообщает пресс-служба ДВД Алматы.

"Как установлено, задержанный, 26-летний гражданин Ж., уроженец Алматинской области, зашел в помещение АЗС под видом покупателя, чтобы осмотреться. Через некоторое время он снова показался в дверях расчетной зоны, но уже в медицинской маске и с ножом в руках. Как подозреваемый признался позже, орудие преступления он украл ранее у шашлычника. Увидев это, кассиры поспешно покинули магазин через служебную дверь и заперли ее за собой на ключ. А тем временем, заправщик, незамедлительно оценив ситуацию, запер входную дверь снаружи и позвонил в полицию. В считанные минуты подоспел экипаж дорожно-патрульной полиции, который и произвел дальнейшее задержание злоумышленника", - рассказал и.о. начальника УВД Жетысуского района полковник полиции Дархан Мусанов.

Подозреваемый ранее неоднократно привлекался за имущественные преступления, свою вину он полностью признал. Зарегистрировано досудебное расследование по ст.192 УК РК - разбойное нападение. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей». Проводятся следственные действия.

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