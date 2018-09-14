В Сургуте семейную пару осудили за истязание девочки из Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Сургутский городской суд вынес приговор семейной паре, которая истязала 12-летнюю родственницу из Таджикистана, сообщает «Sputnik-Таджикистан».



Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Женщине повезло больше, ей дали три года условно.

Напомним, в конце октября прошлого года в администрации Сургута стало известно об обращении местного жителя, по словам которого, в соседней квартире проживает ребенок, чье состояние вызывает у него опасения.

Полицейские и представители органов опеки обнаружили в квартире 12-летнюю девочку. Ее пришлось госпитализировать с переломами ребер, ушибами и синяками.

По информации муниципальных властей, девочку привезли из Таджикистана, она два года проживала в семье сестры, не была социализирована и не училась в школе, а о ее существовании, как уточняли власти, "не знали даже соседи".

Этой историей заинтересовались следователи, которые выяснили, что в течение длительного времени мужчина и женщина, имеющие троих собственных малолетних детей, наносили девочке телесные повреждения, которые, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, относятся к категории средней тяжести.\Вскоре им были предъявлены обвинения, а председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства ход расследования этого дела.

Известно, что после госпитализации девочку забрал обратно в Таджикистан родной отец.