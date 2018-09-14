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  14 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы учителей будут принимать на работу онлайн

CA-NEWS (KZ) - В управлении образования Алматы рассказали об автоматизации процесса приема на работу учителей и руководящего состава школ, передает «Казинформ».

«Мы хотим исключить коррупционные риски. Нас обвиняют в том, что в системе образования большой коррупционный риск, поэтому на портале школы будут размещаться все вакансии. Любой желающий, имеющий соответствующее образование и соответствующий требованиям, имеет право подавать на портал заявку и получить то или иное место. Если ему будет отказано, работодатель должен будет разместить причину отказа», - рассказала руководитель управления образования Алматы Гульнар Ходжабергенова.

Автоматизация также коснется и процесса распределения детей в загородные и пришкольные лагеря. По ее словам, ежегодно из местного бюджета выделяются средства на летний отдых детей из малообеспеченных и многодетных семей.

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