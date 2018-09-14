Китайские студенты начали изучать в Пекине таджикский язык

CA-NEWS (TJ) - С целью популяризации таджикского языка в Китае по инициативе посольства Таджикистан в КНР в новом учебном году первая группа студентов Пекинского университета иностранных языков начала изучать таджикский язык, сообщает Авеста.



Начала изучения таджикского языка, и в скором времени открытия «Центра изучения Таджикистана» в данном ВУЗ-е Китая, знаменует рост интереса среди китайской общественности к таджикскому языку, культуре, истории и развитию современного Таджикистана.

Это важное событие призвано содействовать развитию и укреплению гуманитарного сотрудничества таджикско-китайских добрососедских отношений.