МИД КР вручил послу Казахстана ноту из-за проверок в аэропорту Алматы

CA-NEWS (KZ) - Чрезмерные проверки в аэропорту Алма-Аты стали причиной для вручения послу Казахстана ноты протеста от Министерства иностранных дел Кыргызстана.

"В связи с продолжающимися случаями и фактами обращения граждан Киргизской Республики о систематических чрезмерных проверках со стороны казахстанских компетентных органов в Международном аэропорту Алма-Аты, 14 сентября 2018 года в Министерство иностранных дел Кыргызской Республики был приглашен Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Киргизской Республике К.Н. Кокрекбаев", — говорится в сообщении МИД Кыргызстана.

В ходе встречи кыргызской стороной повторно была выражена озабоченность действиями компетентных органов Республики Казахстан и настоятельная просьба особо обратить внимание на недопустимость чрезмерных и унижающих достоинство действий со стороны должностных лиц компетентных органов Республики Казахстан. Послу Казахстана была вручена соответствующая Нота МИД Кыргызской Республики.

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики отслеживает ситуацию и продолжит работу с казахстанской стороной по данному вопросу.