Крупный пожар произошел в цехе по производству пластиковых окон в Шымкенте

CA-NEWS (KZ) - Крупный пожар произошел утром 15 сентября в цехе по производству пластиковых окон в Шымкенте, сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

По данным ведомства, информация о горении крыши здания отдельно стоящего цеха в индустриальной зоне города поступила к спасателям в 04:20. Локализация пожара на площади около 5 тыс. кв.м достигнута в 06:34, в 07:50 пожар полностью потушен.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются.

В ликвидации возгорания принимали участие 85 пожарных, было задействовано 20 единиц техники.