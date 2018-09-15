В Маргилане проходит фестиваль узбекского атласа

CA-NEWS (UZ) - В Центре развития ремесленничества в Маргилане состоялась торжественная церемония открытия фестиваля традиционного текстиля «Праздник атласа».

В фестивале участвуют гости более чем из 30 стран мира, таких как Китай, Южная Корея, Франция, Германия. В мастер-классах, прошедших в Центре развития ремесленничества, свои знания и навыки по различным направлениям ремесел повысили свыше 60 участников. Активным участникам организаторами вручены соответствующие сертификаты.

В рамках фестиваля состоялась выставка продукции мастеров-ремесленников, прибывших со всех регионов страны. Также интерес у гостей вызвали образцы гончарного, золотошвейного, швейного ремесел, изделия вышивки.

Кроме того на фестивале состоялся конкурс плова. В нем состязались команды со всех махаллинских сходов граждан Маргилана. По итогам конкурса победу одержала команда «Косибчилик». Второго места удостоились команды «Арикбуйи» и «Чарогон», третьего – «Пичокчи», «Ватан», «Милтиксоз».

«Узбекский и китайский шелк очень схожи, – поделился впечатлениями работник Китайского национального музея шелка Янг Чоу. – А Великий шелковый путь воплощает в себе ценности двух народов. В вашей стране осуществляется весомая работа по прославлению шелковых тканей во всем мире, что является заслугой не только ремесленников, но и вашего народа, который завоевал широкое признание своим трудолюбием и гостеприимством. Еще одно преимущество данного фестиваля заключается в том, что он играет важную роль в укреплении связей дружбы и сотрудничества, развитии взаимодействия».

Впечатление на участников произвел показ одежды, изготовленной молодыми дизайнерами. Маргиланскому центру развития ремесленничества вручен специальный сертификат ЮНЕСКО.

Традиционная технология изготовления атласа и адраса внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, древняя технология по изготовлению узбекских шелковых тканей – атласа и адраса – в Реестр передового опыта по сохранению нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Фестиваль завершится церемонией награждения молодых дизайнеров и гала-концертом.