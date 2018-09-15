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  15 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане увеличилось производство легковушек, а грузовиков и автобусов сократилось

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан в январе-августе 2018 года выпустил 110,69 тыс. легковых автомобилей, что на 21,2% выше по сравнению с тем же периодом 2017 года.

По данным Госкомстата Узбекистана, производство грузовых автомобилей упало на 7,9% в отчетном периоде – до 2,45 тыс.

Узбекистан в январе-августе 2018 года произвел 351 автобус, что на 39,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Выпуск автомобильных двигателей в Узбекистане в январе-августе 2018 года составил 85,35 тыс. Рост по сравнению с январем-июлем 2017 года составил 27,7%.

В январе-августе 2018 года объем выпуска тракторов составил 2,48 тыс., что в 6 раза больше по сравнению с показателями 2017 года.

По данным АО «Узавтосаноат», с 1 января по 12 сентября компания GM Uzbekistan реализовала более 114,63 тыс. автомобилей на внутреннем рынке Узбекистана.

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