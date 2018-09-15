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  15 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан планирует строить корабли

CA-NEWS (TM) - Туркменистан планирует строить корабли различного класса и типа. Об этом стало известно на заседании кабинета министров республики.

По словам заместителя председателя кабмина М.Чакыева, курирующего транспортно-коммуникационную сферу, в настоящее время на судостроительном и ремонтном заводе «Балкан» производится ремонт трех судов – это два сухогруза «Туркменистан» и «Махтумкули» и нефтеналивной танкер «Битарап».

В ближайшей перспективе планируется строительство кораблей различного класса и типа. В их числе паромы RO-RO для перевозки колесной техники (автомобили, грузовики, прицепы и вагоны). Этот вид морской транспортировки вагонов без промежуточной перевалки груза в порту является одним из самых высокопроизводительных, его использование позволяет значительно экономить время на погрузочные операции.

Чакыев также представил проект постановления о закупке авиалайнеров марки Boeing 737 MAX 7.

Резюмируя отчет, президент страны Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что задачи транспортной политики Туркменистана требуют увеличения мощностей транспортного комплекса и наращивания потенциала национального морского флота. Отметив, что завод «Балкан» должен стать основой для развития отечественного кораблестроения, он указал на важность подготовки соответствующего персонала в республике и за рубежом.

Акцентируя внимание на намеченных к строительству железнодорожных паромов RO-RO, глава государства отметил востребованность подобного вида транспорта для перевозок на дальние расстояния, а также наличие больших возможностей для транзита. Расширение морского флота страны, налаживание выпуска различных типов судов будет способствовать росту грузооборота водным транспортом, сказал президент.

Говоря о важности развития авиационного сектора, Бердымухамедов отметил, что во всех регионах функционируют аэровокзальные комплексы. Он добаквил, что в отдаленных этрапах некоторых велаятов будут построены новые воздушные гавани, отвечающие требованиям международных стандартов.

Отметив важность укрепления сотрудничества с американской компанией Boeing, глава государства заявил, что будет закуплено еще несколько лайнеров данной фирмы, и подписал постановление.

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